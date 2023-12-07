Оккупанты стягивают танки: Андрющенко назвал направление, где россияне готовят новое наступление

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что россияне могут начать еще одну точку наступления и возобновить бои в направлении Угледара. По его словам, российские силы стягивают туда танки и БМП.

Колонна российских танков. Фото иллюстративное

Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо" отметил изменения в поведении россиян, перемещающих тяжелую военную технику.

"В последнее время россияне взимают большие резервы в направлении Угледара, опрокидывая их из Запорожской или Херсонской областей, частично с территории России. Враг перемещает военную технику по полям, и это довольно необычно", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Петр Андрющенко указывает, что вблизи Мариуполя была зафиксирована очередная колонна россиян, состоявшая из танков и БМП. Украинский чиновник высказал мнение о возможности новой горячей точки наступления россиян в войне в Украине.

"Такое впечатление, что россияне накапливают силы в районе Марьинка – Угледар, чтобы именно там создать еще одну точку наступления и возобновление боевых действий", — сказал Андрющенко.

По словам Петра Андрющенко на Угледарском направлении таких активных боевых действий, как вблизи Авдеевки, нет, однако такая подготовка российских сил может указывать, "что в ближайшее время мы снова услышим об Угледаре, с точки зрения наступления россиян".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне добились успехов в боях за промзону на юге Авдеевки. По словам майора Нацгвардии, на этом направлении российские силы лезут из всех щелей.

Также "Комментарии" писали о представителях ТЦК, заявляющих, что не понимают, почему украинцы не хотят идти на мобилизацию. В то время как бывший командир "Айдара" назвал город, где больше всего уклонистов.