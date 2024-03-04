Оккупанты распространяют новый фейк о Херсоне: подробности

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что Украина якобы эвакуирует государственных служащих из Херсона из-за возможного наступления оккупационной армии на город. Как передает портал "Комментарии", в Центре противодействия дезинформации сообщают, что это фейк.

Херсон. Фото: из открытых источников

В ЦПД отмечают, оккупанты хотят усилить панические настроения среди украинцев, в то время как российская захватническая армия не имеет ресурсов для нового наступления на Херсон.

"Россия проводит кампанию по дезинформации относительно ситуации на Юге. Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед "наступлением РФ" не соответствует действительности", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

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