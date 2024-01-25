Захватчики ввели "особый режим" въезда и выезда на оккупированную Херсонщину: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Оккупационные власти Крыма ввели "особый режим" въезда и выезда на границе между полуостровом и оккупированной Херсонщиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Крым.Реалии", со ссылкой на "указ" назначенного Россией главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
Граница Крыма с Херсонщиной. Фото: из открытых источников
Согласно "указу" Аксенова, режим пропуска на севере Крыма "приравнивается к режиму пропуска через госграницу России". Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой".
Согласно документу, военные колонны будут передвигаться по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением российской ФСБ.
Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью The Economist президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны. Действительно ли Крым и Черное море станут центром войны в 2024 году? Что станет главным сигналом о том, что Украина серьезно взялась за Крым? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – партизаны рассказали, к чему оккупанты усиленно готовятся в Крыму.
Обсуждения
Новости