Захватчики ввели "особый режим" въезда и выезда на оккупированную Херсонщину: что происходит

Оккупационные власти Крыма ввели "особый режим" въезда и выезда на границе между полуостровом и оккупированной Херсонщиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Крым.Реалии", со ссылкой на "указ" назначенного Россией главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Граница Крыма с Херсонщиной. Фото: из открытых источников

Согласно "указу" Аксенова, режим пропуска на севере Крыма "приравнивается к режиму пропуска через госграницу России". Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой".

"Установить, что пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью осуществляется при наличии: у иностранных граждан или лиц без гражданства — действительного документа, удостоверяющего личность и признанного в соответствии с международными договорами Российской Федерацией в этом качестве", – говорится в сообщении.

Согласно документу, военные колонны будут передвигаться по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением российской ФСБ.

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