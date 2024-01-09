Партизаны рассказали, к чему оккупанты усиленно готовятся в Крыму

В течение нескольких месяцев украинские партизаны из "АТЕШ" регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Оккупанты в Крыму. Фото: из открытых источников

Партизаны отмечают, российские оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

"Лишь 65 километров отделяют их к цели", — отмечают в движении "АТЕШ".

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно: создаются огневые точки; сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые; создается "терроборона"; усиливаются патрули.

"АТЕШ" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!", — подытожили напоследок крымские партизаны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – заявления официальных лиц и военно-политического руководства – это инструмент влияния. Но прогнозы о заходе ВСУ в Крым осуществились, украинцы там были в этом году. Об этом в интервью "Суспільному" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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