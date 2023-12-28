Прогнозы о том, что ВСУ зайдут в Крым, осуществились: в ГУР сделали заявление

Заявления официальных лиц и военно-политического руководства – это инструмент влияния. Но прогнозы о заходе ВСУ в Крым осуществились, украинцы там были в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспільному" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Украинская разведка. Фото из открытых источников

Представитель украинской разведки прокомментировал многочисленные заявления и прогнозы о том, что в этом году украинская армия зайдет в оккупированный Крым. Юсов подчеркнул, что информация – это тоже оружие.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они (заявления — ред.) делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", — сказал Андрей Юсов.

При этом представитель ГУР подчеркнул, что украинские военные в этом году, в частности летом, побывали во временно оккупированном Крыму.

"А что касается конкретных заявлений — они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", — добавил Юсов.

Стоит напомнить, что в этом году украинские военные провели ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также вылазки на оккупированный полуостров.

Одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" — нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы использовали конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

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