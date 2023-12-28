Прогнозы о том, что ВСУ зайдут в Крым, осуществились: в ГУР сделали заявление

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Кравцев Сергей
Заявления официальных лиц и военно-политического руководства – это инструмент влияния. Но прогнозы о заходе ВСУ в Крым осуществились, украинцы там были в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспільному" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Украинская разведка. Фото из открытых источников
Представитель украинской разведки прокомментировал многочисленные заявления и прогнозы о том, что в этом году украинская армия зайдет в оккупированный Крым. Юсов подчеркнул, что информация – это тоже оружие.
При этом представитель ГУР подчеркнул, что украинские военные в этом году, в частности летом, побывали во временно оккупированном Крыму.
Стоит напомнить, что в этом году украинские военные провели ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также вылазки на оккупированный полуостров.
Одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" — нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы использовали конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.
Ранее "Комментарии" писали — украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".
Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов высказался о новых попытках Кремля уничтожить Украину.
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