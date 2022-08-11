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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ- подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:00
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Донецком и Краматорском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ- подробности

ВСУ

Как информирует генштаб ВСУ, на Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут.

"С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения", — Генштаб ВСУ. 

На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского.

"Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военный в интервью СМИ мог раскрыть содержание стратегических планов ВСУ: подробности. Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Кремль отстранил до 40% российских генералов, но Шойгу остался в должности: известная причина. Шойгу до сих пор остается в должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области. Горячая фаза войны в Украине продолжается и с наступлением холодов есть угроза, что ряд населенных пунктов останется без подачи тепла. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины. Резников сообщил, что сегодня линия фронта растягивается на 2500 километров.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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