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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в направлении нескольких населённых пунктов: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:37
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Бахмутском направлении по состоянию на вечер 12 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в направлении нескольких населённых пунктов: подробности

Армия РФ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

Сообщается, что захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия", — Генштаб ВСУ. 

На направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали. Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть. 

Читайте также о том, что украинские воины "затрофеили" российский танк с экипажем внутри (ФОТО). Танкист покинул свою бывшую технику только на базе. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что аавиация и реактивная артиллерия ВСУ масштабно отрабатывают Херсонскую область. ВСУ продолжает усиливать давление в Херсонской области. 

Также "Комментарии" информировали о том, что СБУ установила соратника Кадырова, который лично участвовал в зверствах на Киевщине. Оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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