Оккупанты продолжают прорывать фронт: карта DeepState

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться на востоке Украины, не прекращая давление на Силы обороны. Штурмы на разных участках не прекращаются 24 часа в сутки. Так, за минувшие сутки россиянам удалось достичь определенных успехов. Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, захватчики продвинулись в Селидово и еще пяти населенных пунктах.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор оккупировала село Новосадово Донецкой области, которое находится на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает мониторинговый проект " DeepState".

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Ранее "Комментарии" писали – в последние дни российские войска добились значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях, но очевидная сосредоточенность российского военного командования на обеспечении безопасности Селидового произошла за счет способности российских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск — самоопределенную Россией оперативную операцию. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Россия вполне может взять Селидово в ближайшие дни, но захват Селидово по своей сути не означает захват Покровска, и, на самом деле, захват Селидово, вероятно, истощило российские силы таким образом, что, скорее всего, уменьшит их боеспособность, если они получат приказ повернуть на Покровск. Украинская оборона Покровска и подступов к нему уже остановила российское продвижение в город, и истощение российских сил в этом районе, вероятно, еще больше замедлит это продвижение, нанося ущерб перспективам наступления россиян в области в ближайшие недели", – добавляют в ISW.



