Бои за Селидово: в США предположили, почему они могут замедлить наступление на Покровск

В последние дни российские войска добились значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях, но очевидная сосредоточенность российского военного командования на обеспечении безопасности Селидового произошла за счет способности российских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск — самоопределенную Россией оперативную операцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 октября, показывают, что российские войска продвинулись по улице Восточной в северо-восточной Селидово и на север по улицам Берегово и Защитников в восточном Селидово по направлению к центру города. На геолокационных кадрах, опубликованных 23 октября, также видно, что подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады захватили Измайловку (юго-восточнее Селидово), а также дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 23 октября, указывают на то, что российские войска также наступали на северо-восточной окраине Новоселидовки и в полях северо-западнее Цукурино. Российские источники широко утверждали, что русские войска продвинулись в северное Селидово, достигли окраин Вишневого через дорогу C 05091, продвигаясь к северо-западу от Цукуриного, и получили территориальные завоевания в Горняке, хотя ISW еще не наблюдал подтверждения этих утверждений.

Аналитики отмечают, что продвижение России в Селидово, а также территориальные завоевания к югу и северу от города могут вскоре заставить украинские войска отступить из этого района, чтобы не попасть в ловушку в разрушающейся кармане. Однако украинские войска, похоже, взяли на себя надежную оборону Селидово и в значительной степени задержали продвижение россиян после того, как российские войска впервые начали наступление на поселение примерно в августе 2024 года.

В частности, Селидово не является оперативным объектом России на этом участке фронта, и решение Украины защищать населенный пункт, вероятно, повлекло за собой размещение относительно большого контингента российских войск на южном фланге Покровска, что является главной и оперативно значимой целью России в площади.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец определил эту динамику 21 октября, отметив, что российское командование на Покровском направлении теперь сталкивается с несколькими локализованными "проблемами", непосредственно не связанными с российским захватом Покровска. Машовец подчеркнул, что в то время как на всем Покровском фронте направлено большое количество оккупантов, значительный контингент подразделений 2-й общевойсковой армии принимает участие в попытке захватить Селидово, в противовес развитию атак на Покровск. Машовец заключил, что российское командование создало большой оперативный резерв для наступления российских войск на Покровск и Мирноград, но эти силы погрязли в атаках на Селидово и южный фланг Покровска, которые российское командование надеялось быстро захватить.

Пропагандистский военкор и бывший инструктор Storm-Z в основном согласился с анализом Машовца, отметив, что, несмотря на общепризнанную ценность российского захвата Покровска, "процесс тормозит". Оккупант заявил, что фиксация российского командования на южный фланг Покровска привела к "распылению сил и средств", что привело к "чрезмерным" потерям российской пехоты и дало украинским войскам дополнительное время для дальнейшего укрепления самого Покровска.

"Россия вполне может взять Селидово в ближайшие дни, но захват Селидово по своей сути не означает захват Покровска, и, на самом деле, захват Селидово, вероятно, истощило российские силы таким образом, что, скорее всего, уменьшит их боеспособность, если они получат приказ повернуть на Покровск. Украинская оборона Покровска и подступов к нему уже остановила российское продвижение в город, и истощение российских сил в этом районе, вероятно, еще больше замедлит это продвижение, нанося ущерб перспективам наступления россиян в области в ближайшие недели", – добавляют в ISW.