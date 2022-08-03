Оккупанты понесли потери и были отброшены назад: ВСУ отразили вражеские атаки на востоке Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Видродження – Кодема, Видродження – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам потери и отбросили назад.

На Авдеевском направлении враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые. В Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители Армении заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию разграничения.

Читайте также о том, что эксперты рассказали, кого теперь Кремль посылает на войну – чем ответит Украина. По факту в России продолжается скрытая мобилизация, но с живой силой у оккупантов по-прежнему проблемы.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин. Данилов считает, что мужчины, не желающие воевать, должны помогать украинской армии.

Также "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, зачем Кремль манипулирует темой переговоров. РФ готова на переговоры: в СНБО объяснили, что не так в "миролюбивой" риторике Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!