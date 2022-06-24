Оккупанты похищают детей украинских военных - ГУР МО

Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Fabeook.

Армия РФ

"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", — ГУР МО..

Разведчики сообщают, что на сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.

"В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего", — ГУР.

В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, совершаемых оккупантами на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание.", — отметили в Главном управлении разведки.

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