logo

BTC/USD

21294.04

ETH/USD

1213.37

LTC/USD

56.53

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты похищают детей украинских военных - ГУР МО
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты похищают детей украинских военных - ГУР МО

Захватчики продолжают совершать военные преступления на украинской земле

сегодня, 14:49
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Fabeook. 

Оккупанты похищают детей украинских военных - ГУР МО

Армия РФ

"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", — ГУР МО..

Разведчики сообщают, что на сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.

"В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего", — ГУР. 

В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, совершаемых оккупантами на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание.", — отметили в Главном управлении разведки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что среди агентов Кремля оказался нардеп: в СБУ рассказали планы россии свергнуть украинские власти. СБУ обнаружила коллаборанта среди политиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Лавров заговорил о еще одной войне России. Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией и предупредил об опасности масштабной войны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что экснардеп подозревается в финансировании боевиков "ДНР", — ГБР (Видео). Эксдепутат финансировал боевиков в псевдореспублике и присвоил артефакты из Крыма. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что  значит вывод ВСУ из Северодонецка – удастся ли теперь удержать Лисичанск. Украинские защитники продолжают держать оборону, не позволяя выйти оккупантам на админграницы Луганской области, но с каждым днем это делать становится все тяжелее. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!