Среди агентов Кремля оказался нардеп: в СБУ рассказали планы россии свергнуть украинские власти

В пресс-службе СБУ рассказали, что разоблачили агентов управления Генштаба России, к ним принадлежал народный депутат Украины Андрей Деркач. Вражеские агенты должны были содействовать российскому руководству в оккупации территории нашего государства. Следователи выяснили, что у нардепа была задача контроля над вновь созданными частными охранными предприятиями в разных областях.

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В их состав набирали персонал, который должен был служить врагу на территории Украины. В Офисе генерального прокурора открыли производство и продолжается расследование.

Сообщается, что работники СБУ давно работали над разоблачением коллаборантов и агентурная сеть была нейтрализована в первые месяцы 2022 года. Тогда правоохранители задержали экспомощника нардепа Игоря Колесникова, также входившего в состав сети агентов россии, имел позывной "Ветеран". Задержанный выполнял задачи поддержания связи и передачи вознаграждения от спецслужб России с Деркачем. Колесников рассказал, что Деркача завербовали россияне в 2016 году. Денежные средства на вышеупомянутые охранные фирмы нардеп получал от российских кураторов из Генштаба — по 3-4 млн долларов США раз в несколько месяцев.

Следователи выяснили, что большинство российских денег нардеп присвоил. Задержанный Игорь Колесников дал свидетельство о планах российских спецслужб, ему оглашен приговор в мае.



"При входе войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия" – прим.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – заявил Колесников.

По его свидетельству, в Киеве российские спецслужбы планировали ввезти в город две бригады спецназа и военных спецопераций. Задачей было захватить правительственный квартал и организовать вече в Верховной Раде.





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