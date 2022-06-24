Экснардеп подозревается в финансировании боевиков "ДНР", - ГБР (Видео)



















Правоохранители разоблачили экс-депутата Валерия Горбатова, бывшего народного депутата, а ранее руководителя Совета министров АР Крым. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.



Бывший политик активно занимался бизнесом и после аннексии полуострова и оккупации части территории Украины продолжил предпринимательскую деятельность. Муж платил налоги в пользу боевиков псевдореспублики так называемой "ДНР". Бизнес держит чиновник и в Крыму, он стал партнером главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова и его супруги, получив доверенности на пользование частью имущества семьи. Известно, что бизнесмен имеет отношение к "Горловской бумажной фабрике" и ООО "Благотворительный Союз (БС)" в ОРДЛО. На оккупированных территориях предприятиями "управляют" его родственники и доверенные лица.

Фотоколлаж ГБР





"Следователи ГБР собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины", — подчеркнул директор ГБР Алексей Сухачев.



Как известно, эксдепутат и коллаборант выехали из Киева на оккупированные территории накануне 24 февраля 2022 года. Открыто производство против Горбатова по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); частью 3 статьи 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.



Как выяснилось, должностное лицо не только занимается бизнесом, но и присваивает артефакты. ДБР и полиция во время обысков офиса Горбатова в столице обнаружили 6066 единиц исторических и культурных ценностей. Предварительно это коллекции, которые были похищены из музея Крыма и часть из артефактов приобретена у "черных археологов".



В ходе экспертизы было установлено, что эти коллекции имеют историческое значение и датируются эпохами от бронзового века до позднего средневековья. Среди вещей в офисе коллаборанта – скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, разных периодов монеты, кольчуга XII века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры. Стоимость изъятых вещей – несколько миллионов долларов. Артефакты видны на видео ДБР. В Киеве уже провели выставку артефактов.



Как писал портал, в Херсоне взорвали автомобиль еще одного коллаборанта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!