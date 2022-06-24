Что значит вывод ВСУ из Северодонецка – удастся ли теперь удержать Лисичанск

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил 24 июня утром, что подразделения ВСУ вынуждены оставить Северодонецк, фактически уничтоженный вражескими обстрелами. По его словам, соответствующее решение уже принято военным командованием. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот шаг и перспективы дальнейшей битвы за Донбасс.

Северодонецк. Фото: TELEGRAM Гайдая

На Луганщине приоритет отдали жизням военнослужащих, переместив на более выгодные позиции и это правильный шаг

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

"В военно-политическом, моральном плане – это, понятно, не позитивный для Украины сценарий. Мы теряем очередной символ героизма, а также символ административного центра (ведь Северодонецк после оккупации Луганская стал столицей Луганской области, подконтрольной украинским властям). Конечно, Россия будет делать на этом большой пиар. Выдавать за очередной успех. Говорить о фактическом захвате всей Луганской области (под контролем ВСУ остается только Лисичанск), соответственно – о решении "задач спецоперации", которая, по сути, является агрессивной войной. Дальше россияне будут переходить к Лисичанску, а затем к Донецкому региону. И пробиваться на юг".

При этом, отмечает генерал, важно понимать, что у высшего военно-политического руководства Украины есть и другие приоритеты. Более важные, нежели удержание Северодонецка.

"Необходимо сохранить боеспособные части, которые там оставались, чтобы их не уничтожили артиллерией. Мы до сих пор не имеем даже паритета, не говоря уж о перевесе, в ракетной технике, в артиллерии, в РСЗО. Россияне системами "Град", "Смерч", "Ураган" практически постоянно крыли наших защитников на Луганщине. Это не позволяло дальше сохранять позиции, приходилось отступать. Даже в промзоне удержаться было невозможно, потому что противник применял тяжелую артиллерию, ракетные удары с самолетов и вертолетов. Сбрасывал бомбы, которые пробивали даже самые мощные укрепсооружения, включая подвальные. А потому приоритет отдали жизням военнослужащих, переместив на более выгодные позиции. И это правильный шаг. Тем более, что с военной точки зрения Северодонецк – не стратегический объект. Он, как я отмечал, более имел политическое значение", – поясняет Николай Маломуж.

По его словам, Лисичанск в плане обороны – более выгоден.

"Город расположен на господствующих высотах. Но эффективная его защита возможна лишь при условии, что все наши воинские части, которые там расположены, получили серьезный запас боеприпасов, артиллерии, техники и так далее. Потому что уже прошла информация, что россияне с вертолетов уничтожают мосты, ведущие к Лисичанску. Если необходимые запасы есть, тогда есть и перспектива эффективной обороны и дальнейшего перемалывания больших сил противника, как это было в Северодонецке, – уверен генерал. – Ну, а определенные задачи ВСУ в Луганской области уже выполнили. Нанесли противнику огромный урон. Правда, не элитным частям, а тем, кого призвали в последнее время из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также из собственно РФ. Важно также, что сохранение сил и средств, которые мы вывели из Северодонецка, дает возможность использовать их на других участках (включая Лисичанск, Донецкое направлении). Как для обороны, так и для наступательных операций. Так что позитив в таком отступлении тоже есть. Военный и тактический".

Лисичанск после падения Северодонецка удержать вряд ли удастся

Военный эксперт Михаил Жирохов называет выход ВСУ из Северодонецка предсказуемым.

"После того как подорвали мосты, ведущие к городу, стало ясно, что оттуда надо выводить наших военнослужащих. Скорее всего, это выход уже осуществили, а сейчас просто официально об этом заявили. Точно так же, как ранее с Золотым. Там дорога уже полностью перекрыта", – отмечает эксперт.

По его словам, сложно оценивать ситуацию, не зная оперативную обстановку. Возможно, смысл удерживать позиции был, пока подходили оперативные резервы к тому же Лисичанску. Возможно, это было чисто политическое решение, ведь Северодонецк исполнял роль облцентра на подконтрольной украинским властям части Луганщины.

"К сожалению, Лисичанск после падения Северодонецка удержать вряд ли удастся, – считает Михаил Жирохов. – Думаю, следует отводить войска и оттуда. Какое-то время город еще можно оборонять, но у россиян очень мощная артиллерия, количество которой превышает нашу в том районе в разы. К тому же, подвоз боеприпасов для защитников Лисичанска вскоре станет фактически невозможным. Потому их следует выводить".

Захватив всю Луганскую область, противник бросит все силы на захват Донецкой, прогнозирует эксперт. Так что вскоре нас ожидает битва за Славянск. Но когда это будет и каким образом – пока не ясно.

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