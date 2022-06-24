Гайдай рассказал, какой приказ получили ВСУ в Северодонецке

Защитники Северодонецка в Луганской области оставляют свои позиции и отступают, закрепляясь ан новых рубежах обороны. Такой приказ они получили от военного командования. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Северодонецк. Фото: TELEGRAM Гайдая

Глава Луганской ОВА отметил, происходит то, о чем говорили раньше, о чем предупреждали, но в этом нет большой трагедии. Также нет причин разводить "зраду". Сергей Гайдай подчеркнул, что никто в городе не оставляет бойцов, никто не оставляет их в окружении.

По словам Гайдая, сейчас пришла та ситуация, когда находится на тех позициях, которые уже полностью разбиты и которые хорошо известны врагу очень и очень опасно. Можно потерять много украинских военных, но при этом непонятно, ради чего.

"Просто чтобы там находиться, нет смысла. Поскольку с каждым днем пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти", – отметил Сергей Гайдай.

Он пояснил, поэтому командованием было принято рациональное решение – дать команду бойцам отойти на новые позиции, откуда максимально бить по врагу.

Для уточнения, по состоянию на утро 24 июня ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе не информировали.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага, – Генштаб.





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