Оккупанты перешли к наступательным действиям на еще одном направлении: майор ВСУ рассказал о сложной ситуации

Российские войска возобновили наступательные действия на Бахмутском направлении, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. По его словам, ситуация сложная, ведь оккупанты имеют постоянный резерв для штурма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Россияне начали активные действия на бахмутском направлении. Фото из открытых источников

Родион Кудряшов рассказал, что российские войска начали наступление сразу на нескольких линиях фронта, в частности это касается и Бахмутского направления, куда оккупанты бросили большие силы.

"Активизация противника присутствует и на Бахмутском направлении. Ситуация сложна и тем, что противник постоянно подбрасывает резервы и применяет все свои силы и средства. Ситуация действительно напряженная и сложная, но полностью контролируемая Силами обороны", — сообщил Кудряшов.

Майор ВСУ рассказал, что россияне продолжают использовать тактику "пушечного мяса" и посылают большое количество российских солдат для выполнения поставленных задач.

"Враг имеет огромное количество личного состава, которое бросает на штурмы наших позиций. Эта пехота ликвидируется с FPV дронов и артиллерией. Это классическая тактика россиян. Они применяют одно из своих преимуществ, а именно преимущество в живой силе", — пояснил украинский военный.

Напомним, что Институт изучения войны назвал три направления, где россиянам удалось продвинуться: Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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