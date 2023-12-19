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Оккупанты перешли к наступательным действиям на еще одном направлении: майор ВСУ рассказал о сложной ситуации

Украинский военный рассказал об активных действиях российских сил вблизи Бахмута.

сегодня, 12:42
Автор:
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Slava Kot
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Российские войска возобновили наступательные действия на Бахмутском направлении, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. По его словам, ситуация сложная, ведь оккупанты имеют постоянный резерв для штурма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Оккупанты перешли к наступательным действиям на еще одном направлении: майор ВСУ рассказал о сложной ситуации

Россияне начали активные действия на бахмутском направлении. Фото из открытых источников

Родион Кудряшов рассказал, что российские войска начали наступление сразу на нескольких линиях фронта, в частности это касается и Бахмутского направления, куда оккупанты бросили большие силы.

"Активизация противника присутствует и на Бахмутском направлении. Ситуация сложна и тем, что противник постоянно подбрасывает резервы и применяет все свои силы и средства. Ситуация действительно напряженная и сложная, но полностью контролируемая Силами обороны", — сообщил Кудряшов.

Майор ВСУ рассказал, что россияне продолжают использовать тактику "пушечного мяса" и посылают большое количество российских солдат для выполнения поставленных задач.

"Враг имеет огромное количество личного состава, которое бросает на штурмы наших позиций. Эта пехота ликвидируется с FPV дронов и артиллерией. Это классическая тактика россиян. Они применяют одно из своих преимуществ, а именно преимущество в живой силе", — пояснил украинский военный.

Напомним, что Институт изучения войны назвал три направления, где россиянам удалось продвинуться: Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный из 54-й ОМБ Кирилл Верес рассказал о своем видении окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о генерале Александре Тарнавском, который объяснил, почему украинская армия вынуждена отменить ряд военных операций в противостоянии с Россией.



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Источник: https://espreso.tv/okupanti-pereyshli-do-nastupalnikh-diy-na-bakhmutskomu-napryamku-mayor-zsu-kudryashov
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