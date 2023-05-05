Оккупанты объявили о "вывозе" населения Запорожской области

Оккупанты объявили о "проведении частичного вывоза жителей прифронтовых населённых пунктов". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя гауляйтера оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова. По словам рашиста, они "решили временно перевезти жителей 18 прифронтовых населённых пунктов вглубь региона". Формальная причина - усиление обстрелов.

Васильевка ждет ВСУ

"Перемещение" населения оккупационная администрация запланировала из населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

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"Люди будут обеспечены средствами для организованного выезда, единовременными выплатами. Будут решены вопросы с размещением и питанием. Временное перемещение будет организовано в пределах региона", — заявляют оккупанты.



Напомним, что и оккупанты, и Украина, и мир ожидают начала вероятного украинского контрнаступления. Когда оно начнется, неизвестно, но заявление о "вывозе" населения уже прокомментировал вице-премьер Украины Михаил Федоров, родившийся в Васильевке.

"Моє рідне місто, Василівка, скоро побачимося", — написал в телеграмм Михаил Федоров.

Тем временем, Украина подготовила тысячи операторов дронов.

В Мелитополе уже очереди на заправках: чего боятся оккупанты.

А в эти дни стало известно о гибели энергетика, военнослужащего Алексея Хабатюка.

Он работал в Госагентстве экоинвестиций, являлся главой Фонда целевых экологических инвестиций и отдал пять лет жизни департаменту энергоэффективности "Нафтогаза". С приходом полномасштабной войны Алексей Хабатюк взял в руки оружие и ушел на фронт. У него было звание сержанта Вооруженных сил Украины.

