В Мелитополе уже очереди на заправках: чего боятся оккупанты

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Кравцев Сергей
Российские захватчики уже не чувствуют себя так уверенно во временно оккупированном Мелитополе, как еще пару месяцев назад. Подтверждением этого есть суета, которая охватила город. В панике россияне заполонили АЗС и ждут контрнаступления ВСУ. Один из гауляйтеров ушел в отставку. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мелитополь. Фото: из открытых источников
По информации Федорова, ближе к контрнаступлению ВСУ на временно оккупированных территориях становится интереснее.
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По его словам, новым "руководителем" Мелитопольского района стал бывший начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента городского хозяйства Севастополя Сергей Коноплев.
Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе среди оккупантов царит нешуточная паника.
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