В Мелитополе уже очереди на заправках: чего боятся оккупанты

Российские захватчики уже не чувствуют себя так уверенно во временно оккупированном Мелитополе, как еще пару месяцев назад. Подтверждением этого есть суета, которая охватила город. В панике россияне заполонили АЗС и ждут контрнаступления ВСУ. Один из гауляйтеров ушел в отставку. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

По информации Федорова, ближе к контрнаступлению ВСУ на временно оккупированных территориях становится интереснее.

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"Очередной гауляйтер на Мелитопольщине отправился в отставку. Еще утром псевдоголова Мелитопольского района Андрей Сигута собирался поехать на Россию и поделиться впечатлениями от путешествия, а сейчас стало известно, что с должности его сняли. Вероятно, что увольнение для Сигуты было единственным вариантом, чтобы "делать ноги" из оккупации", — отметил Федоров.

По его словам, новым "руководителем" Мелитопольского района стал бывший начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента городского хозяйства Севастополя Сергей Коноплев.

Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе среди оккупантов царит нешуточная паника.

"Жители сообщают, об очередях оккупантов на заправках. Известно и о том, что сотрудникам КП выдали трудовые книжки. Из приказов у руснявых для подчиненных пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома". Как же мы соскучились, Мелитополь! Скоро", — отметил мэр.

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