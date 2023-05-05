У Зеленского назвали причину роста количества аварий на предприятиях России

В последнее время в России учащаются случаи аварий на железных дорогах, а также на критически важных предприятиях. Это, со своей стороны, следствие ряда факторов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Как пояснил Михаил Подоляк, рост аварийности является следствием целого ряда факторов: роста управленческой слабости России; потери властью контроля над регионами; появления агрессивных и военизированных протестных групп внутри России; нарушением сакральности "клана Путина".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Брянской области России два дня подряд подрывают железнодорожные пути. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. 2 мая с рельсов сошли вагоны очередного грузового поезда. О чем говорит эта партизанско-диверсионная деятельность, а также участившиеся атаки территории РФ беспилотниками? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.



