Погиб за Украину: не стало известного энергетика, военнослужащего Алексея Хабатюка

Об этом сообщил бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на странице в Facebook, пишут "Комментарии".



Алексей Хабатюк. Фото с Facebook

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"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил. …Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых", – написал Коболев.

В социальных сетях печальное известие о его смерти подтвердили и друзья и коллеги погибшего энергетика.

"Алексей знал, как нужно восстанавливать Украину. Таких людей не так много. Его гибель – большая потеря для страны", – сказала президент аналитического центра DiXi Group Павленко.

Первого мая Алексей Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область. Соответствующее фото он опубликовал на странице Facebook. А уже четвертого – он погиб. В этом году известному энергетику должно было исполниться 46 лет. Он работал в Госагентстве экоинвестиций, являлся главой Фонда целевых экологических инвестиций и отдал пять лет жизни департаменту энергоэффективности "Нафтогаза".

С приходом полномасштабной войны Алексей Хабатюк взял в руки оружие и ушел на фронт. У него было звание сержанта Вооруженных сил Украины.

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