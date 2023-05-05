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Погиб за Украину: не стало известного энергетика, военнослужащего Алексея Хабатюка

Первого мая он сообщил, что возвращается на Донетчину, а уже четвертого мая его не стало: на войне погиб известный энергетик и сержант ВСУ Алексей Хабатюк

сегодня, 13:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщил бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на странице в Facebook, пишут "Комментарии".

Погиб за Украину: не стало известного энергетика, военнослужащего Алексея Хабатюка

Алексей Хабатюк. Фото с Facebook


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"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил. …Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых", – написал Коболев.

В социальных сетях печальное известие о его смерти подтвердили и друзья и коллеги погибшего энергетика.

  "Алексей знал, как нужно восстанавливать Украину. Таких людей не так много. Его гибель – большая потеря для страны", – сказала президент аналитического центра DiXi Group Павленко.

Первого мая Алексей Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область. Соответствующее фото он опубликовал на странице Facebook. А уже четвертого – он погиб. В этом году известному энергетику должно было исполниться 46 лет. Он работал в Госагентстве экоинвестиций, являлся главой Фонда целевых экологических инвестиций и отдал пять лет жизни департаменту энергоэффективности "Нафтогаза".

С приходом полномасштабной войны Алексей Хабатюк взял в руки оружие и ушел на фронт. У него было звание сержанта Вооруженных сил Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, — в Украине погиб американский морпех , защищавший Бахмут. Вблизи Бахмута погиб американский морпех Купер Эндрюс.

Читайте на сайте "Комментарии", — В боях под Кременной в Луганской области погиб бывший сотрудник BBC News Украина Александр Бондаренко. Александр Бондаренко воевал с первых дней широкомасштабного вторжения. Его рассматривали на должность представителя Зеленского.



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