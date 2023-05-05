Погиб за Украину: не стало известного энергетика, военнослужащего Алексея Хабатюка

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Белоокая Ира
Об этом сообщил бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на странице в Facebook, пишут "Комментарии".
Алексей Хабатюк. Фото с Facebook
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В социальных сетях печальное известие о его смерти подтвердили и друзья и коллеги погибшего энергетика.
Первого мая Алексей Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область. Соответствующее фото он опубликовал на странице Facebook. А уже четвертого – он погиб. В этом году известному энергетику должно было исполниться 46 лет. Он работал в Госагентстве экоинвестиций, являлся главой Фонда целевых экологических инвестиций и отдал пять лет жизни департаменту энергоэффективности "Нафтогаза".
С приходом полномасштабной войны Алексей Хабатюк взял в руки оружие и ушел на фронт. У него было звание сержанта
Напомним, "Комментарии" писали, — в Украине погиб американский морпех , защищавший Бахмут. Вблизи Бахмута погиб американский морпех Купер Эндрюс.
Читайте на сайте "Комментарии", — В боях под Кременной в Луганской области погиб бывший сотрудник BBC News Украина Александр Бондаренко. Александр Бондаренко воевал с первых дней широкомасштабного вторжения. Его рассматривали на должность представителя Зеленского.
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