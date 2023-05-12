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Оккупанты концентрируют свои усилия на одной задаче

Россияне очень боятся украинского контрнаступления

сегодня, 18:59
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Автор:

Константин Куликов

Цель нынешних артиллерийских, ракетных и бомбовых ударов противника по ближайшему украинскому тылу — противодействие контрнаступлению. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты концентрируют свои усилия на одной задаче

Олег Жданов

"Они пытаются максимально нанести поражение и создать хаос в прифронтовой зоне, так как очень боятся нашего контрнаступления", — говорит о тактике противника военный эксперт Олег Жданов.


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За сутки противник нанес шесть ракетных обстрелов — по городам Славянск, Константиновка, Запорожье. Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения, повреждению частного жилья и инфраструктуры. Кроме того, поступили сообщения о 59 ударах авиации со стороны противника и 95 ударов из реактивных систем залпового огня.

"Противник очень сильно активизирует авиацию и реактивную артиллерию, большого калибра, дальнобойную. В основном, системы "Смерч" и "Ураган". "Смерч" применяет боеприпасы "Торнадо Г" с дальностью 110-120 километров", — также отмечает эксперт.

Вероятность новых ударов крайне высока.

Тем временем, в ГУР прокомментировали конфликт Пригожина и Шойгу.

Литва призвала Запад перейти красные линии в помощи Украине. 

А россияне снова отошли под Бахмутом. Так, сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом, якобы заняв более выгодный рубеж. Впрочем, главаря "Вагнера" Евгения Пригожина это заявление, похоже, сильно разозлило. Его пресс-служба опубликовала короткий аудиокомментарий, в котором Пригожин обещает подробнее рассказать, что эта "перегруппировка" означает для его наемников на Бахмутском направлении.

"То, что сказал Конашенков, называется бегством, а не перегруппировкой", — заявил повышенным тоном Евгений Пригожин.



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