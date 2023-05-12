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Литва призвала Запад перейти красные линии в помощи Украине

Президент Литвы считает, что уже давно пришло время передать Украине самолеты и дальнобойные ракеты

сегодня, 17:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада перейти все "красные линии" в военной помощи Украине и предоставить украинской армии боевые самолеты и ракеты большой дальности. Лидер Литвы убежден, что если РФ одержит победу в войне в Украине, то атакует и другие страны Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El Pais". 

Литва призвала Запад перейти красные линии в помощи Украине

Гитанас Науседа

В материале говорится, что за период полномасштабного вторжения литовский лидер стал одним из главных союзников украинского правительства.


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"Если Россия победит, другие страны будут атакованы. Никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности", – уверен Науседа.

Относительно терминов поставок техники и вооружения, он отметил, что это нужно "сделать как можно быстрее, потому что все колебания прошлого были пустой тратой драгоценного времени". 

"Мы слишком долго пересекали так называемые красные линии. Сначала были сомнения относительно возможности предоставления любого вида вооружения, потом одна красная линия за другой пересекалась, как в случае с ракетными системами залпового огня или основными боевыми танками", – отметил Науседа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Украины уже намекнули на подготовке второго контрнаступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.




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Источник: https://elpais.com/internacional/2023-05-12/el-presidente-de-lituania-occidente-debe-cruzar-todas-las-lineas-rojas-en-la-guerra-de-ucrania.html
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