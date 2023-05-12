Литва призвала Запад перейти красные линии в помощи Украине

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Кравцев Сергей
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада перейти все "красные линии" в военной помощи Украине и предоставить украинской армии боевые самолеты и ракеты большой дальности. Лидер Литвы убежден, что если РФ одержит победу в войне в Украине, то атакует и другие страны Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El Pais".
Гитанас Науседа
В материале говорится, что за период полномасштабного вторжения литовский лидер стал одним из главных союзников украинского правительства.
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Относительно терминов поставок техники и вооружения, он отметил, что это нужно "сделать как можно быстрее, потому что все колебания прошлого были пустой тратой драгоценного времени".
Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Украины уже намекнули на подготовке второго контрнаступления.
Также издание "Комментарии" сообщало – в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.
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