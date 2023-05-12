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Россияне снова отошли под Бахмутом: Пригожин в ярости

Россияне отчитались якобы о занятии более выгодных рубежей, учитывая особенности близлежащего водохранилища

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом, якобы заняв более выгодный рубеж. Как передает портал "Комментарии", об этом Конашенков заявил во время брифинга о ситуации на фронте. По его словам, оккупанты отошли на более выгодные позиции "с учетом условий Берховского водохранилища" вблизи Бахмута.

Россияне снова отошли под Бахмутом: Пригожин в ярости

Бахмут. Фото: из открытых источников

Впрочем, главаря "Вагнера" Евгения Пригожина это заявление, похоже, сильно разозлило. Его пресс-служба опубликовала короткий аудиокомментарий, в котором Пригожин обещает подробнее рассказать, что эта "перегруппировка" означает для его наемников на Бахмутском направлении.


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"То, что сказал Конашенков, называется бегством, а не перегруппировкой", — заявил повышенным тоном Евгений Пригожин и пообещал детали предать огласке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Украины уже намекнули на подготовке второго контрнаступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.

Ранее "Комментарии" писали — почему россияне начали терять передовые позиции – могут ли ВСУ "отрезать" Донецк.




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Источник: https://t.me/mod_russia/26515
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