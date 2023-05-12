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Почему россияне начали терять передовые позиции – могут ли ВСУ «отрезать» Донецк

Россия отступила с некоторых участков под Бахмутом до двух километров

сегодня, 10:22
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время все больше противоречивой информации поступает из Донбасса. С одной стороны, россияне не прекращают попыток продвижения и обстрелов, а, с другой, много информации в сети о том, что украинских защитникам удалось отбросить оккупантов с некоторых позиций под Бахмутом. Почему россияне начали терять свои позиции вблизи Бахмута? И есть ли шанс ВСУ совершить прорыв на Донбассе? Издание "Комментарии" в этих вопросах, разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Почему россияне начали терять передовые позиции – могут ли ВСУ «отрезать» Донецк

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У россиян наметился дефицит еще одного вида вооружения

OSINT-исследователь Александр Коваленко считает, что российские захватчики потеряли ряд передовых позиций по причине отсутствия на них ПТРК.


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По словам эксперта, у оккупантов даже не оказалось банального РПГ-7, чтобы оказать сопротивление ВСУ. 

В то же время, вспомнил Коваленко, ещё несколько месяцев назад оккупанты стали получать в пользование старые советские ПТРК "Конкурс", а также иранские Dehlaviyeh. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что у РФ наметился дефицит еще одного вида вооружения.

Есть как минимум два плана захода в Донецк

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Radio NV" высказал мнение, что украинские военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка через несколько дней. Есть все возможности. Нужно только соответствующее политическое решение.

"Есть как минимум два плана захода в Донецк. Причем сразу. Они еще с 2014 года. Десять лет лежат в Генштабе", – рассказал Роман Свитан.

Эксперт уверен, что один из этих планов может сработать. Главное – принять стойкое решение к началу операции и начать ее реализацию.

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