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В ГУР прокомментировали конфликт Пригожина и Шойгу

Публичный конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ продолжается

сегодня, 17:32
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Автор:

Константин Куликов

Публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Шойгу и главой Генштаба армии РФ Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии. Об этом, как сообщают "Комментарии", в эфире Национального телемарафона заявил пресс-офицер ГУР Андрей Юсов.

В ГУР прокомментировали конфликт Пригожина и Шойгу

В РФ происходит публичный конфликт между Пригожиным и Минобороны

"Ищут виновного", — заявил Андрей Юсов о конфликте между предводителями оккупантов.


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По словам представителя военной разведки Украины, одиозные предводители российских оккупационных сил ныне находятся в стрессе, вызванном неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", — подытожил Андрей Юсов.

Ранее стало известно об успехе украинских наступательных действий в Бахмуте. Здесь с флангов ЧВК "Вагнер" под давлением ВСУ панически сбежали военнослужащие 72 бригады ВС РФ. По словам Пригожина, находящегося в конфронтации с Шойгу, российские военные не отступили, а именно "драпанули".

Сегодня Пригожин выпустил новый видеокомментарий, в котором заявил, что "фланги сыпятся". При этом он напомнил, что фланговые позиции в Бахмуте "Вагнер" передал частям министерства обороны РФ.

Тем временем, Данилов спрогнозировал, в каком случае удастся завершить войну к зиме.

У ВСУ есть особый план освобождения Запорожской АЭС.

А Литва призвала Запад перейти красные линии в помощь Украине.



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