Оккупанты и днем, и ночью проводят рейды в Херсонской области: кого ищут

В Херсонской области россияне ищут бывших участников АТО или их родственников. Вражеский отряды провели рейды в Скадовском и Каховском районах. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно окупированных районах Херсонской области", — сообщают в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС подчеркнули, что такие рейды обречены, поскольку большинство населения работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории "ждунов" нет, ведь все ждут возвращения домой.

Отметим, из-за постоянных обстрелов врага в Херсоне призвали жителей эвакуироваться.

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