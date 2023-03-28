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Оккупанты и днем, и ночью проводят рейды в Херсонской области: кого ищут

Российские войска разыскивают бывших участников АТО в Херсонской области

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В Херсонской области россияне ищут бывших участников АТО или их родственников. Вражеский отряды провели рейды в Скадовском и Каховском районах. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Оккупанты и днем, и ночью проводят рейды в Херсонской области: кого ищут

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно окупированных районах Херсонской области", — сообщают в Центре национального сопротивления.


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В ЦНС подчеркнули, что такие рейды обречены, поскольку большинство населения работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории "ждунов" нет, ведь все ждут возвращения домой.

Отметим, из-за постоянных обстрелов врага в Херсоне призвали жителей эвакуироваться.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Украине могут усилить мобилизацию: у Зеленского объяснили нюанс.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/03/28/okupanty-shukayut-kolyshnih-uchasnykiv-ato-na-hersonshhyni/
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