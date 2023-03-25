В Херсоне призвали жителей эвакуироваться: в чем причина

Из-за постоянных вражеских обстрелов россиян населенных пунктов Херсонской громады жителей призывают эвакуироваться. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении Херсонской ГВА.

Херсон. Фото: из открытых источников

"Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную общину. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся у Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких — эвакуироваться в более безопасные регионы", – отмечают в Херсонской ГВА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В ГВА сообщили подробности о возможностях эвакуации. В частности, в более безопасные регионы из Херсонской громады можно выехать автобусом и поездом.

Стоит отметить, практически и дня не происходит, чтобы российские захватчики не обстреливали Херсон и прилегающие к областному центру территории. Так, в пятницу, 24 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: получили ранения двое мужчин, которые пересекали Днепровские плавни, один из них умер.

Читайте также на портале "Комментарии" — ведется ли подготовка к переговорам Украины и Китая на самом высоком уровне: Владимир Зеленский снял интригу.

Также издание "Комментарии" сообщало – экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает сыпать безумными заявлениями. Пытаясь оправдать вторжение в Украину, он назвал нашу страну частью России. А говоря об условиях окончания т.н. "специальной военной операции" назвал таковыми победить НАТО на территории Украины, а также "создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100". В свою очередь, основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины. О чем говорит такое расхождение мнений? Можно ли считать, что положение нынешних хозяев Кремля становится всё более шатким? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



