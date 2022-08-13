Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС - разведка

Российские захватчики обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

Военная техника оккупантов. Фото - ГУР МО Украины

По информации источника, очередных обстрелов оккупанты повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Затем еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Обстрелы со стороны военных рф привели к возгоранию леса и травы близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление. В то же время тушение пожаров было затруднено из-за обстрелов пожарной части.

Отмечается, что захватчики пытаются создать для пропаганды "картинку". Для этого на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие сотрудники и местные жители наотрез отказываются принимать в этом участие.

Также важно, что оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z" к стеле "Энергодар" на въезде в город. Однако главное, что на САУ поднят украинский флаг. Это может говорить о том, что противники планируют очередные провокации с целью обвинения ВСУ.





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