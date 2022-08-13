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Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС - разведка

Оккупанты подогнали ко въезду в Энергодар военную технику с украинским флагом для очередной провокации

сегодня, 14:45
Автор:

Анастасия
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Российские захватчики обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС - разведка

Военная техника оккупантов. Фото - ГУР МО Украины

По информации источника, очередных обстрелов оккупанты повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Затем еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Обстрелы со стороны военных рф привели к возгоранию леса и травы близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление. В то же время тушение пожаров было затруднено из-за обстрелов пожарной части. 

Отмечается, что захватчики пытаются создать для пропаганды "картинку". Для этого на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие сотрудники и местные жители наотрез отказываются принимать в этом участие. 

Также важно, что оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z" к стеле "Энергодар" на въезде в город. Однако главное, что на САУ поднят украинский флаг. Это может говорить о том, что противники планируют очередные провокации с целью обвинения ВСУ. 

Ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что у Зеленского назвали шаги, которые помогут Украине победить РФ в войне. Эти шаги помогут нашей стране победить РФ, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир.

Также новостной портал сообщал о том, что российские захватчики пытаются любыми способами вернуться домой в войны, которую РФ развязала против Украины. СБУ перехватила очередные разговоры военных РФ, в которых они обсуждают с родственниками или сослуживцами "лайфхаки", чтобы сбежать с войны

Сайт "Комментарии" ранее писал о том, почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризмаКак в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Подробности читайте в нашем материале. 



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Источник: https://t.me/DIUkraine/1090
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