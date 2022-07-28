Оккупанты частично улучшили свое тактическое положение на одном направлении: подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
ВСУ
Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцево, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.
Нанес авиационные удары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины. В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции украинских воинов.
"Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли", — Генштаб.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ — ВИДЕО. Хвастаясь своим ноу-хау, оккупанты не забыли показать свои позиции.
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