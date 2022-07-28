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Оккупанты частично улучшили свое тактическое положение на одном направлении: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:48
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Оккупанты частично улучшили свое тактическое положение на одном направлении: подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцево, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

Нанес авиационные удары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины. В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции украинских воинов.

"Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли", — Генштаб. 
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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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