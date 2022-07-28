Погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП - стали известны подробности (ФОТО)

В городе Запорожье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Полиция Запорожской области на своем официальном сайте.

Сегодня днем (28 июля) на одной из улиц города водитель автомобиля BWM резко изменил направление своего движения и протаранил припаркованные автомобили. Эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с группой граждан, находившейся на обочине.

"В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются. Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. В медицинском учреждении мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался.", — сообщили в полиции.

Водитель BMW задержан. Сообщается, что по данным экспертизы он был трезв.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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