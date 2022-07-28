logo

BTC/USD

23825.20

ETH/USD

1727.53

LTC/USD

63.66

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП - стали известны подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП - стали известны подробности (ФОТО)

В результате ДТП в Запорожье погибло два человека

сегодня, 17:19
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В городе Запорожье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Полиция Запорожской области на своем официальном сайте. 

Погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП - стали известны подробности (ФОТО)

Сегодня днем (28 июля) на одной из улиц города водитель автомобиля BWM резко изменил направление своего движения и протаранил припаркованные автомобили.  Эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с группой граждан, находившейся на обочине.

"В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются. Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. В медицинском учреждении мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался.", — сообщили в полиции. 

Водитель BMW задержан. Сообщается, что по данным экспертизы он был трезв. 

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

Погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП - стали известны подробности (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские переселенцы отблагодарили немцев украинским борщом, который был признан ЮНЕСКО культурным наследием. Жителям Карлсруэ украинцы сварили более 200 литров борща. 

Читайте также о том, что Путин притворяется безумцем: у Зеленского озвучили план, как поставить президента рф на место. В Офисе президента назвали Путина школьным хулиганом, задирающим слабых и избегающим сильных. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко угрожает, но страшно боится войны в Украине – почему пришло время ВСУ бить по Беларуси. Путин продолжает использовать территорию Беларуси в войне против Украины — все это при молчаливом согласии самого Лукашенко и миллионов белорусов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться. Вице-премьер отметила, что люди могут остаться без света, воды и тепла. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-zaporizhzhi-policziya-vstanovlyuje-prichini-avariji-v-yakij-zaginulo-dvoje-pishoxodiv-shhe-chetvero-travmovani/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!