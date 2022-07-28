Путин притворяется безумцем: у Зеленского озвучили план, как поставить президента рф на место

Поставки современного вооружения Украине – это залог того, что Западу удастся поставить Путина на место. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк напомнил, Россия атаковала Грузию и Украину, но Грузию и Украину, но не смогла ничего сделать с решением по вступлению Финляндии в НАТО. Кремль не перестаёт угрожать Молдове. Но с уважением относиться к Турции.

"Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин — школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина", — подчеркнул Подоляк.

Стоит уточнить, что ATACMS – это ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Они способны бить на расстояние до 310 километров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Лукашенко угрожает, но страшно боится войны в Украине. Генштаб ВСУ в новой сводке от 28 июля сообщил, что на границах с Беларусью фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию. Кроме того, отмечается, что противник продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Украине, в том числе, с территории Республики Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" угрозу с северного направления.

"Комментарии" писали ранее — коррупционерам приготовиться: чего ждать от нового главы САП – почему Запад таки дожал Офис президента.





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