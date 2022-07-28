logo

BTC/USD

23825.20

ETH/USD

1727.53

LTC/USD

63.66

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ - ВИДЕО
commentss НОВОСТИ Все новости

"Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ - ВИДЕО

Хвастаясь своим ноу-хау, оккупанты не забыли показать свои позиции

сегодня, 18:31
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Оккупанты боятся запускать свои дроны, так как их управление может перехватить ВСУ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ в социальной сети Facebook. 

"Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ - ВИДЕО

Армия РФ

СтратКом ВСУ опубликовал видео, на котором оккупанты хвастаются своим ноу-хау. Захватчики вынуждены привязывать свои квадрокоптеры на рыбацкие удочки, так как боятся потерять управление над ними. 

Отмечается, что кроме "достижений" в области технологий, вражеские войска показали на видео и свои позиции. 

"Мы даже не критикуем ноу-хау от бойцов дыры – пускать квадрокоптеры на рыболовных удочках, чтобы те не сбились с курса. Спасибо за то, что в этот сюжет вставили видео с этого коптера. Для удобства наводки нам не хватает геоданных, но и так можно найти место откуда запускали дрон", — отметили в СтратКоме. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Санкт-Петербурге набирают людей для войны с Украиной: обещают большие деньги. Такие батальоны создают во всех регионах РФ.

Читайте также о том, что погибли пешеходы: в Запорожье водитель BMW устроил смертельное ДТП — стали известны подробности (ФОТО). В результате ДТП в Запорожье погибло два человека. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин притворяется безумцем: у Зеленского озвучили план, как поставить президента рф на место. В Офисе президента назвали Путина школьным хулиганом, задирающим слабых и избегающим сильных. 

Также "Комментарии" информировали украинские переселенцы отблагодарили немцев украинским борщом, который был признан ЮНЕСКО культурным наследием. Жителям Карлсруэ украинцы сварили более 200 литров борща. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2vlhEH3mSn91_6xYXP_MSnj1zTLVBEGafC0NezUYJYCrsXcnskOsKYATw
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!