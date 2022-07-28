"Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ - ВИДЕО

Оккупанты боятся запускать свои дроны, так как их управление может перехватить ВСУ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

СтратКом ВСУ опубликовал видео, на котором оккупанты хвастаются своим ноу-хау. Захватчики вынуждены привязывать свои квадрокоптеры на рыбацкие удочки, так как боятся потерять управление над ними.

Отмечается, что кроме "достижений" в области технологий, вражеские войска показали на видео и свои позиции.

"Мы даже не критикуем ноу-хау от бойцов дыры – пускать квадрокоптеры на рыболовных удочках, чтобы те не сбились с курса. Спасибо за то, что в этот сюжет вставили видео с этого коптера. Для удобства наводки нам не хватает геоданных, но и так можно найти место откуда запускали дрон", — отметили в СтратКоме.

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