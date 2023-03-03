logo

BTC/USD

22359.50

ETH/USD

1569.07

LTC/USD

90.22

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Очередная ахинея Кремля: На Запорожье оккупанты «назначили» новую столицу
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередная ахинея Кремля: На Запорожье оккупанты «назначили» новую столицу

Оккупационная администрация части Запорожской области объявила «столицей» региона город Мелитополь и расширили его территорию

3 марта 2023, 23:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Российские захватчики, которые не смогли захватить всю Запорожскую область, заявили, что центром области у них будет временно оккупирован Мелитополь. А оккупированные Бердянск и Энергодар получили статус "городов областного значения", пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в РосСМИ.

Очередная ахинея Кремля: На Запорожье оккупанты «назначили» новую столицу

Рашисты центром Запорожья «нарекли» Мелитополь

Кроме этого, оккупанты для чего-то включили в пределы Мелитополя несколько окрестных сел, таким образом расширив территорию города вплоть до берегов Азовского моря.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сейчас под оккупацией российской армии находится чуть более 70% Запорожской области. Под контролем рашистов остаются города Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи, Васильевка и другие населенные пункты. Заняли террористы и крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую.   Оккупанты проводят инвентаризацию предпринимателей, национализируют "бесхозные" предприятия. Совершают поквартирные рейды, занимают человеческие дома и квартиры. Уже под предлогом принудительной паспортизации добрались до авто гражданских.

По данным Генштаба ВСУ, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта. На самом деле под разными предлогами рашисты еще раз занимаются традиционным для них делом — грабят всех, кого пока могут.

На портале "Комментарии" говорилось, что в Мелитополь прибыла новая партия российских мобилизованных, для которых оккупационные власти подыскивают свободное жилье. От местных жителей при этом оккупанты требуют предъявить оригиналы документов о праве собственности на жилье или нотариально заверенную доверенность.

Писали "Комментарии" ранее, что на днях украинские военные подтвердили 12 попаданий в позиции и расположение рашистов в Мариуполе.

Читайте на портале "Комментарии" — кафиры в Мелитополе включили украинскую связь: что задумал враг.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!