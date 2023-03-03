Очередная ахинея Кремля: На Запорожье оккупанты «назначили» новую столицу

Российские захватчики, которые не смогли захватить всю Запорожскую область, заявили, что центром области у них будет временно оккупирован Мелитополь. А оккупированные Бердянск и Энергодар получили статус "городов областного значения", пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в РосСМИ.



Рашисты центром Запорожья «нарекли» Мелитополь

Кроме этого, оккупанты для чего-то включили в пределы Мелитополя несколько окрестных сел, таким образом расширив территорию города вплоть до берегов Азовского моря.

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Сейчас под оккупацией российской армии находится чуть более 70% Запорожской области. Под контролем рашистов остаются города Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи, Васильевка и другие населенные пункты. Заняли террористы и крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую. Оккупанты проводят инвентаризацию предпринимателей, национализируют "бесхозные" предприятия. Совершают поквартирные рейды, занимают человеческие дома и квартиры. Уже под предлогом принудительной паспортизации добрались до авто гражданских.

По данным Генштаба ВСУ, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта. На самом деле под разными предлогами рашисты еще раз занимаются традиционным для них делом — грабят всех, кого пока могут.

На портале "Комментарии" говорилось, что в Мелитополь прибыла новая партия российских мобилизованных, для которых оккупационные власти подыскивают свободное жилье. От местных жителей при этом оккупанты требуют предъявить оригиналы документов о праве собственности на жилье или нотариально заверенную доверенность.

Писали "Комментарии" ранее, что на днях украинские военные подтвердили 12 попаданий в позиции и расположение рашистов в Мариуполе.

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