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Очень дорогая российская техника сгорела, даже не доехав до фронта: что говорят бойцы Буданова (ВИДЕО)

Оккупанты теряют средства РЭБ прямо на заводе в Воронеже

17 февраля 2025, 22:17
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Николай Лисицын

В ночь с 27 на 28 января в Воронеже (РФ) уничтожили два дорогих комплекса радиоэлектронной борьбы Р-300Ж "Житель". Об этом 17 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. Как пишет ГУР, указанные станции были расположены на заводе "Протек", где их и изготавливают.

Очень дорогая российская техника сгорела, даже не доехав до фронта: что говорят бойцы Буданова (ВИДЕО)

Два комплекса РЭБ Житель сгорели на российском заводе вместо того, чтобы отправиться на фронт. Фото: Википедия

"Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в Воронеже сожрал обоих "Жителей", — добавляет ГУР.

Разведчики при этом прямо не заявляют, что уничтожение техники было операцией ГУР.

Р-300Ж "Житель" — это российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, анализа и подавления сигналов спутниковых навигационных систем (GPS, Galileo, BeiDou) и каналов связи. Основная задача комплекса — создание помех в радиоэфире, что затрудняет работу беспилотных летательных аппаратов, навигационного оборудования и средств связи противника.

Комплекс базируется на грузовом шасси, что обеспечивает его мобильность, а радиус действия по разным оценкам может достигать 30 км.


"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу  три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек"А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка"Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков. (по состоянию на 17 февраля их уже 10 089).



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Источник: https://t.me/DIUkraine/5378
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