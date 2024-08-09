Обстановка накаливается: мэр Курчатова обратился к людям

В нескольких десятках километров от границ российского города Курчатов, в котором находится Курская АЭС, идут боевые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Корпунков.

Курская АЭС. Фото: из открытых источников

"Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме", — написал градоначальник.

По его словам, "враг" использует не только боевое вооружение, но и "психологический спецназ", чтобы посеять панику среди населения, создав неуправляемую ситуацию и хаос.

Как известно, МЧС России отнесло обстановку в Курской области к "чрезвычайной ситуации федерального характера".

Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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