Бои в Судже: в Минобороны РФ впервые признали, что сдержать наступающую сторону не смогли

Россия уже не отрицает, что бои в Курской области дошли до города Суджа. Там находится станция, через которую идет транзит российского газа через Украину в Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В российском ведомстве утверждают, что якобы группировка "Север" и резервы сдерживают попытки прорыва вглубь территории Курской области. При этом Минобороны РФ впервые признало, что бои идут в районе города Суджа.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи", — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия утверждает, что якобы атаковала авиацией и ракетными системами резервы в Сумской области.

Российское Минобороны также нафантазировало потери украинских сил, не указав свои собственные. Так, в Москве уверяют, что якобы с начала боев в Курской области уничтожили 102 единицы бронетехники и около 950 военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



