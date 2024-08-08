Что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины

От официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Достаточно неплохо выглядит ломание схемы, которую навязывали Украине

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук сразу акцентировал внимание, что окончательные выводы по ситуации в Курской области делать рано, ведь операция продолжается.

"Понятно, что последствия могут быть разными, в зависимости от конкретных результатов, а главное – конкретных целей, которые при этом были поставлены. Отталкиваясь от этого можно будет оценивать эффективность данных результатов. То есть, мы пока не знаем наверняка есть ли какие-то далеко идущие задачи, связанные с закреплением на территории Курской области РФ. Возможно стоят задачи какие-нибудь локальные. Хотя теоретически обычно присутствие украинских войск на территории международно признанной России открывает некоторые дополнительные возможности, в том числе во время переговорного процесса. Это сразу ставит под сомнение популярный среди россиян и приверженных России западных политиков тезис о том, что необходимо организовывать перемирие, исходя из реальной линии разграничения. Если да, если на тот момент, когда это перемирие будет объявлено, то это будет означать, что по крайней мере какая-то небольшая, но часть международно признанной территории России останется под контролем Украины. Это создаст много ответных проблем и вопросов с точки зрения вообще каких-либо ответных дальнейших действий со стороны России. Тем более мы не знаем, какие, например, объекты территории РФ могут оказаться под контролем Украины", – отметил эксперт.

Петр Олещук добавил, что в дипломатическом плане довольно неплохо выглядит ломание схемы, которую долго пытаются навязать Украине, что, мол, давайте заморозим войну, исходя из существующей линии фронта. Ситуация в Курской области может существенно повлиять на изменение такой позиции, считает собеседник портала "Комментарии".

За операцией в Курской области стоят профессионалы

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что уже сейчас бросается в глаза, что операция в Курской области сильно отличается от предыдущих операций РДК и легиона "Свобода России". Потому что она происходит почти при полном медиамолчании.

"Это говорит о том, что в операции принимают участие профессиональные группы наших военных, которые этим занимаются и то, как они продвигаются, исходя из оценки Института изучения войны и даже российских каналов, которые говорят о захвате более 600 км2, говорит о достаточно серьезной подготовке, что это серьезные исполнители этой операции", – отметила эксперт.

Татьяна Попова отметила, что по ее опыту журналиста обычно полное медиамолчание требуют исключительно реальная спецура, реальные спецназовцы.

"Это могут быть разные на самом деле ведомства. Факт, что у меня был отказ от интервью, даже когда мне посылали видео, где я видела много избитой российской техники, были погибшие российские военные, но они отказались и от интервью и от интервью в балаклаве. Мне кажется, что именно такие люди делают эту операцию в Курской области. Цель нам до сих пор неизвестна. Говорили, что это и газовый хаб в Судже и вроде бы он уже захвачен. С другой стороны, была информация, что цель – это Курская АЭС. На самом деле не знаю, мне неизвестно " , – отметила Татьяна Попова.

Что касается слов Подоляка относительно того, что перед саммитом мира это важная операция, то, по мнению эксперта, советник главы ОП здесь прав. Ужесточение позиции перед переговорами с россиянами нам точно не помешает.

"Относительно того, как будут встречать россияне наших военных сложно сказать, потому что люди разные. Тем более те, кто сбежал на подконтрольную России территорию, будут рассказывать то, что нужно российской пропаганде. С другой стороны, мы понимаем, что россияне будут бомбить свои города, так же как они бомбят украинские города и не думаю, что это будет нравиться местным. Но как они будут знать, что эта авиабомба сброшена Россией или это был украинский артснаряд. Не думаю, что обычные люди понимают разницу. Операция заслуживает внимания и уважения, потому что она уже имеет серьезное достояние", – отметила Татьяна Попова.

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