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Операция в Курской области: в США назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию

В ISW представили 4 сценария возможного реагирования российского командования на ситуацию в Курской области

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Российское военное командование попытается реализовать ряд сценариев для освобождения населенных пунктов Курской области, которые ВСУ взяли под контроль в течение последних дней. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Операция в Курской области: в США назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что начавшаяся 6 августа украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России. Институт изучения войны отказался от оценки намерений этой операции ВСУ, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины.

Аналитики ISW убеждены, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть под контроль захваченную украинцами территорию в области, и остановить продвижение ВСУ вглубь России. В Институте полагают, что существенное продвижение украинских военных, стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям российского диктатора Владимира Путина, направленным на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

Учитывая ситуацию и сообщения росСМИ, у российского военного командования есть ряд вероятных способов действий в ответ на операцию ВСУ в Курской области. 

В ISW описали главные сценарии реагирования РФ. Первый сценарий состоит в том, что российское военное командование может использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, которые уже развернуты в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от их операции в Курской области.

Второй сценарий: военное командование РФ может решить использовать развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск, для реагирования на украинское наступление.

Третий сценарий: военное командование агрессора может решить передислоцировать накопленные для запланированного наступления летом 2024 года оперативные резервы и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других районов театра боевых действий.

Четвертый сценарий: военное командование РФ может попытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в области. Также агрессор может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, чтобы повысить способность России отвоевать территорию.

В отчете также отмечается, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения ВСУ указывает на то, что украинские силы "смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".

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