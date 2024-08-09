В DeepState сняли молчание: как РФ "теряла" территории в первый день прорыва в Курской области

По итогам первого дня "прорыва" во вторник, 6 августа, Силы обороны Украины могли взять под контроль села Свердликово, Дарьино и Олешню в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Deep State".

Курская область. Фото: из открытых источников

Аналитики проекта в своей публикации отметили, что село Свердликово украинские военные заняли в результате боя, а Олешню — без боя либо с минимальными усилиями.

На контрольно-пропускном пункте "Суджа", Силы обороны окружили около двух взводов врага.

Также, пишет Deep State, наши защитники окружили село Горналь. Российские военные испугались и спрятались в местном монастыре.

Кроме того, по данным проекта, передовые группы ВСУ вышли к Гончаровке и окрестностям города Суджа.

"Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", — отмечается в сообщении.

В DeepState отметили, что обновление информации о боевых действиях на территории Курской области подаются с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от свидетельств прямых участников событий.

Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



