О чем говорят новые заявления Столтенберга – могут ли страны НАТО увеличить поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений касательно войны в Украине. В частности, заявил, что решение о поставке системы Patriot в Украину должна принимать Германия (та хотела передать эту ЗРК Польше, а польские власти считают, что система нужнее Украине), назвал ошибочной прошлую политику Запада, в том числе зависимость от российского газа, а также отметил "если Россия победит, мы заплатим гораздо больше". О чём говорят данные заявления? Можно ли рассчитывать на увеличение поддержки Украины со стороны стран НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг в своих заявлениях в очередной раз подчеркивает необходимость делать выбор

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"В данный момент каждая страна-член НАТО оказалась перед выбором, какое именно политическое решение принять в ракурсе российско-украинской войны. Войны, которая по своей сути куда шире. Ведь РФ этой агрессией бросила вызов глобальной безопасности. Ее нападение на Украину – это не только об Украине, но и о Европе, о мире в целом. Экологические и экономические проблемы, многочисленные кризисы (в том числе – продовольственный), падение ракеты в Польше, перебои с энергетикой в Молдове – это всё отголоски войны, развязанной Россией. Пытающейся еще и бряцать ядерным оружием. И это всё – угроза всему человечеству".

Так что, поясняет эксперт, РФ вовлекла все страны, включая государства НАТО, в эту войну. И речь, действительно, о глобальной безопасности.

"Именно поэтому Столтенберг в своих заявлениях в очередной раз подчеркивает необходимость делать выбор. Отстаивать демократические ценности, помогая Украине и заботясь тем самым о собственном будущем, или бездействовать, что приравнивается к прямой или косвенной поддержке агрессора. В стороне отстояться не получится, – уверена Катерина Коваль. – Мы верим, что страны НАТО примут правильные решения, сделают правильный выбор, увеличив помощь Украине и выстраивая после нашей победы новую (действенную!) систему безопасности во всем мире".

Закрытие неба над Украиной становится лишь вопросом времени

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что среди западных союзников нашей страны складывается консенсус касательно времени и сценариев завершения войны.

"Еще в преддверии саммита G20 в Индонезии некоторые западные СМИ писали, что рассматривается компромиссный вариант, фиксация линии фронта и возможные мирные переговоры. Однако президент Владимир Зеленский на всех встречах настаивал, что переговоры невозможны без признания территориальной целостности Украины. То есть, возвращение ВСЕХ территорий является целью Украины. Варианты с их сдачей России приведут к новой войне в короткой перспективе. После очередных ударов по украинской гражданской инфраструктуре сторонников "партии переговоров" на Западе стало значительно меньше", – подчеркивает эксперт.

По его словам, некоторые западные переговорщики через неофициальные каналы могли передавать Кремлю предложения по "дорожной карте" завершения войны – с учетом интересов Украины.

"Полный вывод российских войск, на самом деле, был бы болезненным, но оправданным решением для РФ. Тем не менее, российское руководство оказалось не готово к реальным переговорам и справедливым компромиссам. Теперь западные союзники склоняются к мнению, что переговоры с Россией будут проведены только после нанесения поражения на поле боя", – поясняет Игорь Попов.

Он уверен, что закрытие неба над Украиной становится лишь вопросом времени, что нам будут поставлены современные системы ПВО, что растет вероятность получения истребителей.

"Инцидент с падением ракеты в Польше еще раз подтвердил, что НАТО как альянс не собирается вступать в боевые действия, – отмечает Игорь Попов. – Однако члены НАТО будут поддерживать поставки оружия для ВСУ, проводить обучение военнослужащих, организовывать ремонт техники. В мире формируется новая архитектура безопасности, поставки энергоносителей, логистики, политических альянсов. Запад уже дал оценку своим ошибкам в прошлом, и в новом – послевоенном – мире выделил для России то место, которое будет соответствовать политическим решениям и военным поражениям РФ".

Наши западные партнеры начинают понимать, что безопасность их государств напрямую зависит от военных успехов Украины

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что поставки вооружения в Украину – это сложный и многогранный процесс. И не всегда невозможность осуществить все пожелания украинской стороны связаны исключительно с нежеланием наших партнеров.

"Есть и вопросы собственной обороноспособности, нюансы с отсутствием экспортных версий отдельных типов вооружения", – поясняет эксперт.

Однако, продолжает он, наши западные партнеры начинают понимать, что безопасность их государств напрямую зависит от военных успехов Украины. Поэтому поддержка Украины усиливается, несмотря ни на что, подчеркивает Денис Гороховский.

"Российская пропаганда сейчас активно работает с западным электоратом, пытаясь убедить жителей Европы в том, что все их проблемы исключительно из-за того, что их государства поддерживают Украины в войне. Где-то это дает свои плоды, где-то – нет. Но сегодня уже можно уверенно говорить, что высшее политическое руководство западноевропейских стран осознает риски, связанные с военной активностью РФ. И готово, даже в ущерб своему рейтингу, продолжать поддерживать Украину, так как это уже вопрос стратегический, а не ситуативный, – отмечает эксперт. – Особенно наглядно это видно на примере Италии, где недавно прошли выборы и к власти пришли те, чья предвыборная риторика касалась, в том числе, уменьшения помощи Украины (а на деле эта помощь возрастает), и на примере той же Германии, риторика представителей которой становится всё более проукраинской".

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