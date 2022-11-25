Запад по-прежнему боится предоставить Украине тотальную военную поддержку: почему так происходит

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", которые ее страна намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО. Такова была реакция ФРГ на предложение Польши передать данные системы Украине, страдающей от массированных ракетных ударов со стороны РФ. О чем говорят подобные действия Германии, да и не только ее (ранее США заблокировали передачу Польшей самолетов, крайне необходимых Украине для отражения российской агрессии)? Почему даже сейчас, когда РФ признали государством-террористом, а она, похоже, даже гордится этим, Запад не может оказать Украине тотальную военную поддержку? Есть ли вероятность, что ситуация изменится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Поставки системы Patriot Украине означали бы открытое участие США в войне

Политолог Владимир Цыбулько поясняет, что использование системы Patriot жестко регламентировано в рамках НАТО, поскольку это часть общей системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), предполагающая особый характер секретности.

"В самой Польше системы, размещенные в рамках районов ПРО, обслуживаются американскими военными. Переход таких систем на помощь Украине означал бы открытое участие США в войне, что противоречит политическим обязательствам президента Байдена перед избирателями", – отмечает Владимир Цыбулько.

Поэтому, продолжает он, поляки совершенно справедливо подтолкнули своими заявлениями Германию к более активной помощи Украине.

"И эта помощь существенно растет, – акцентирует политолог. – Вот только Польша выглядит теперь больше лидером в Европе, чем Германия. Канцлер Шольц несколько теряет инициативу в качестве главного источника внешней политики в ЕС".

Лучшим ответом на российский ракетный террор является увеличение санкционного давления на Россию и помощи – Украине

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Запад в целом соизмеряет свой уровень поддержки Украины с тем потенциальным ответом, который может быть со стороны России. Уже не раз декларировался и принцип не вовлечения стран НАТО в конфликт. Эта установка может не нравиться нам, но она понятна с точки зрения дипломатии, геополитики, проблем, которые могут возникнуть вследствие тотальной эскалации".

Россия – ядерное государство, напоминает эксперт. И, несмотря на многочисленные предупреждения, никто не даст стопроцентной гарантии, что РФ не перейдет все "красные линии".

Что касается ситуации с ЗРК Patriot, реакция Германии ожидаема, считает Игорь Петренко. Но, по его мнению, это не означает, что в Украину не будут поставляться некие другие системы ПВО/ПРО, или те же Patriot, но не предназначенные в данный момент Польше.

"Понятно, что нам бы хотелось, чтобы воплотился в жизнь принцип, о котором постоянно говорит президент Зеленский. А именно – предоставление Украине всех возможных средств ПВО/ПРО, самолетов, наступательного вооружения – танков, бронетехники и так далее. Всего мы пока не получаем. Но количественно и качественно помощь возрастает. И станет, возможно, еще больше после того, как всё больше стран и организаций будут признавать РФ государством-террористом в разных вариациях (спонсор терроризма, террористически режим и так далее)", – отмечает Игорь Петренко.

К тому же, продолжает он, на непубличном уровне, скорее всего, идут определенные процессы, связанные с увеличением помощи Украине.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы у наших союзников было понимание – РФ надо побежать на поле боя, но нам для этого нужны соответствующие средства. И лучшим ответом на российский ракетный террор является увеличение санкционного давления на Россию и помощи – Украине. Чтобы Кремль понимал – за каждый новый акт агрессии придется платить всё более высокую цену", – резюмирует представитель МЦПИ.

Давайте вспомним как мы долго и сложно получали те же ЗРК NASAMS или IRIS-Т

Политический эксперт Валентин Гайдай подчеркивает, что Германия последовательно тормозила военную помощь Украине и санкции против России.

"В недавнем интервью экс-премьер Великобритании Бориса Джонсон рассказал, что немцы готовы были сдать Украину, чтобы продолжать бизнес с РФ. И у меня есть основания верить Джонсону, учитывая немецкую политику – и ранее, и теперь. Так что я не удивлен, что Берлин против передачи систем Patriot Украине. Хоть тут, понятно, последнее слово за США и в целом за НАТО. Но я сомневаюсь, что мы можем получить данные ЗРК в обозримом будущем (в ближайшие месяцы). Но переговоры по этому поводу вести надо. И глава нашего МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что они ведутся. Ну, а вода, как известно, камень точит. Давайте вспомним как мы долго и сложно получали те же ЗРК NASAMS или IRIS-Т. Они пошли в Украину только после массированных ракетных ударов РФ по нашей энергосистеме и гражданским объектам", – отмечает эксперт.

Комментируя то, что Штаты тормозят передачу Украине самолетов, он отметил, что, если Польша дает свои самолеты, взамен она надеется получить американские. И похоже, пока такой возможности нет.

"Та же Словакия передала нам советские самолеты и вертолеты лишь после того как НАТО в целом и Чехия в частности пообещала прикрывать воздушное пространство над ней своими военно-воздушными силами. Ну, а Польше – более крупная страна, чем Словакия. Так что тут сложнее. Кстати, она уже передавала нам детали к самолетам. И негласные поставки боевой авиации в Украину тоже были, – подчеркивает Валентин Гайдай. – Но в целом военная помощь Запада лимитирована. Похоже, ставка сделана на то, чтобы РФ ломали хребет постепенно".

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