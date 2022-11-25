В Германии отреагировали на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО. Как сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на "Reuters", об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", — отметила министр.

Она добавила, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса. Только после того, как все страны, входящие в Североатлантический альянс, дадут свое одобрение и выскажутся на этот счет, вопрос может обсуждаться более предметно. Пока же речь идет исключительно о передаче системы ПВО Patriot Варшаве.

Отметим, предшествовало такому сообщению решение властей Польши принять предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot на границе с Украиной. Тогда и начались разговоры о возможности поставить такие системы ПВО Киеву из-за усилившихся ракетных атак РФ.

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