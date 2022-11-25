logo

BTC/USD

16435.39

ETH/USD

1181.71

LTC/USD

75.27

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Германии отреагировали на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии отреагировали на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

Германия не готова предметно обсуждать вопрос о передаче Украине ПВО Patriot

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО. Как сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на "Reuters", об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

В Германии отреагировали на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", — отметила министр.

Она добавила, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса. Только после того, как все страны, входящие в Североатлантический альянс, дадут свое одобрение и выскажутся на этот счет, вопрос может обсуждаться более предметно. Пока же речь идет исключительно о передаче системы ПВО Patriot Варшаве.

Отметим, предшествовало такому сообщению решение властей Польши принять предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot на границе с Украиной. Тогда и начались разговоры о возможности поставить такие системы ПВО Киеву из-за усилившихся ракетных атак РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал шокирующие заявления – как вели себя союзники в первые дни вторжения России в Украину, почему были уверены, что Киев точно не устоит.

Также издание "Комментарии" сообщало – 24 ноября исполнилось 9 месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии. Какие основные выводы можно сделать? Почему весь мир удивляется стойкости украинцев? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: reuters.com/world/europe/german-patriot-air-defence-units-intended-nato-territory-berlin-tells-warsaw-2022-11-24/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!