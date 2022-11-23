Джонсон сделал шокирующие заявления – как вели себя союзники в первые дни вторжения РФ в Украину

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Кравцев Сергей
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что в столице Франции до последнего не верили в то, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение, а в правительстве Олафа Шольца на определенном этапе считали лучшим, если Украина быстро падет. В Италии и вовсе уклонялись от жесткой позиции в отношении Москвы. Как передает издание "Комментарии", об этом бывший глава правительства Великобритании заявил в интервью партнерской ветке CNN в Португалии.
Борис Джонсон. Фото: из открытых источников
Борис Джонсон признал, что перед 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину, среди европейских стран не было единой позиции по поддержке Киева. Настроения в европейских столицах были самыми разными.
По его словам, президент Франции также до последнего отказывался верить в то, что Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину. Эммануэль Макрон не хотел в это верить.
Борис Джонсон также негативно высказался об изначальном подходе Рима к угрозе нападения РФ на Украину. По его словам, в правительстве Марио Драги некоторое время говорили, что не могут поддержать позицию Лондона о том, что нужно реагировать жестко. Сказалась такая же ситуация, как и в Берлине – большая зависимость от российских энергоносителей.
При этом Джонсон считает, что после 24 февраля даже те, кто сомневался, перестали это делать и заняли ясную и четкую позицию.
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