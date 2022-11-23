Джонсон сделал шокирующие заявления – как вели себя союзники в первые дни вторжения РФ в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что в столице Франции до последнего не верили в то, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение, а в правительстве Олафа Шольца на определенном этапе считали лучшим, если Украина быстро падет. В Италии и вовсе уклонялись от жесткой позиции в отношении Москвы. Как передает издание "Комментарии", об этом бывший глава правительства Великобритании заявил в интервью партнерской ветке CNN в Португалии.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон признал, что перед 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину, среди европейских стран не было единой позиции по поддержке Киева. Настроения в европейских столицах были самыми разными.

"Все это было огромным шоком... Мы могли видеть, что российские БТГ накапливаются, но разные страны имели разную точку зрения относительно перспектив. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что, если это произойдет — это будет катастрофа, но тогда было бы лучше, чтобы все быстро закончилось и Украина пала", — сказал Джонсон, добавив, что, заняв такую позицию, Берлин беспокоился о собственной экономике.

"Я не мог поддержать эту точку зрения, я считал, что это катастрофический подход. Но я могу понять, почему они рассуждали так, как рассуждали", — признался Джонсон.

По его словам, президент Франции также до последнего отказывался верить в то, что Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину. Эммануэль Макрон не хотел в это верить.

Борис Джонсон также негативно высказался об изначальном подходе Рима к угрозе нападения РФ на Украину. По его словам, в правительстве Марио Драги некоторое время говорили, что не могут поддержать позицию Лондона о том, что нужно реагировать жестко. Сказалась такая же ситуация, как и в Берлине – большая зависимость от российских энергоносителей.

При этом Джонсон считает, что после 24 февраля даже те, кто сомневался, перестали это делать и заняли ясную и четкую позицию.

"Немцы, французы, итальянцы, Джо Байден – все увидели, что вариантов просто нет. Потому что с этим человеком (Путиным) нельзя вести переговоры. Это ключевой момент", — отметил Джонсон.

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