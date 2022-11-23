Протесты в Армении перед саммитом ОДКБ с антироссийскими лозунгами: о чем говорит происходящее

В Ереване перед саммитом ОДКБ (намечен на 23 ноября) и визитом президента РФ Владимира Путина армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты. На митинге участники скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия", так реагируя на то, как военно-политический блок "помог" (никак) Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в сентябре. О чем говорят подобные действия армян? Что это значит для региона, для Армении, для России? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Армении. Фото: из открытых источников

Армяне прислушиваются не только к Кремлю, но и к своей диаспоре, распространенной по всем миру и достаточно влиятельной

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что протесты в Армении проходят из-за ряда причин. И главная из них – это то, что по своему политическому режиму Армения точно не должна входить в блок ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан).

"Потому что блок сам по себе объединил автократические режимы, в которых подавлена даже возможность оппозиционной деятельности. Армения же, несмотря на военно-политический союз с РФ, остается демократией. В свое время это создавало возможности для манипулирования этой страной со стороны Кремля, но теперь это обращается против России", – отмечает Богдан Петренко.

Второй момент, по его словам, связан с потерей доверия к РФ как партнеру со стороны армян.

"Действительно, есть вопрос в целесообразности существования ОДКБ, если в армяно-азербайджанском конфликте блок не оказывает реальной помощи", – говорит конфликтолог.

Третье – это негативный образ России как партнера в мире.

"Армяне прислушиваются не только к Кремлю, но и к своей диаспоре, распространенной по всем миру и достаточно влиятельной. И понятно, что армянская диаспора критически настроена против российской агрессии", – подчеркивает Богдан Петренко.

По его словам, сочетание этих факторов дает возможности для причин, поводов и возможностей протестов в Армении.

Эксперт резюмирует:

"Вопрос к самому армянскому народу – насколько их устраивает такой бестолковый и демонизированный в мире партнер".

Ставка на Россию – путь вникуда

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, армяне начинают понимать, что было ясно с самого начала их конфликта с азербайджанцами. Что ставка на Россию – путь вникуда, тупик.

"Это подтвердилось два года назад, когда конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой. И закрепилось окончательно в текущем году, когда во время очередного обострения ОДКБ проигнорировал просьбу Армении о помощи, – поясняет эксперт. Я по этому поводу говорю: "Предан Кремлю – будешь предан Кремлем". Также надо понимать, что в противостоянии между Арменией и Азербайджаном, которому не один десяток лет, не может быть победителей. Потому что каждый рассматривает в качестве победы – полное уничтожение противника. Чего не произойдет, если, конечно, не допустить геноцида. Во всех иных вариантах весы качаются, приводя, в зависимости от геополитической, внутриполитической, внутриэкономической ситуации – к победе одного или другого. Временной. Проигравшая сторона начинает вооружаться и жаждать реванша".

Выход из ситуации, по мнению Павла Жовниренко, один – следует идти по пути, который прошли Германия и Франция, заключив в 1963 году Елисейский договор.

"Две страны, воевавшие столетиями, ввергающие в огонь свои народы, всю Европу, с миллионами погибших, решили положить этому конец. И подписали соглашение, согласно которому обязались никогда более не воевать друг с другом, консультироваться между собой по всем важнейшим вопросам внешней политики, обороны, даже образования и культуры. Договоренности предусматривали регулярные встречи политиков, чиновников, – отмечает эксперт. – Через 25 лет, когда соглашение показало первые положительные результаты, были созданы даже общие органы между Францией и Германией – совет обороны, экономический и финансовый совет, совет по вопросам культуры, по защите окружающей среды. Далее появилась совместная французско-немецкая военная бригада. Параллельно проводился молодежный обмен, когда миллионы молодых французов и немцев бесплатно ездили соответственно в Германию и Францию. Всё это позволило этим странам выйти из затяжного кризиса, в котором они пребывали – и стать лидерами Евросоюза, добрыми соседями".

Эту модель, считает Павел Жовниренко, следует использовать Армении и Азербайджану. Иначе войны между ними будут продолжаться постоянно.

Данная акция протестов – это лишь отражение настроений части общества

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что происходящее говорит о разочаровании армянского общества в идее единого пространства безопасности с Россией, поскольку на своем примере они убедились, что никакой выгоды от членства в ОДКБ они не извлекают.

"Не оправдывает себя и нахождение российских военных на базах в Гюмри, Эребуни, – отмечает эксперт. – Восстановление территориальной целостности Азербайджана, разгром армянских сепаратистов Нагорного Карабаха и невмешательство РФ в конфликт на стороне Армении (только потому, что россиянам выгодно работать с азербайджанским бизнесом, продавать оружие в богатую нефтью республику) заставляет задуматься о том, что Еревану нужно искать альтернативные схемы обеспечения своей безопасности".

Георгий Кухалейшвили уверен, что похолодание в отношениях с РФ будет закономерно способствовать налаживанию отношений Армении с соседями – Грузией и Турцией, а также – уступкам в пользу Азербайджана, за которым стоит Анкара.

"Однако, данная акция протестов – это лишь отражение настроений части общества, – подчеркивает эксперт. – Куда повернет Армения – будет зависеть от того, произойдет ли смена власти в этой стране. Нынешнее руководство всё еще пытается держаться в одной связке с РФ, что, безусловно, является ошибкой и пустой тратой времени".

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