Переговоры между Украиной и Россией: когда они могут состояться – о чем говорит позиция Киева

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о переломном моменте в войне и подчеркнул, что наша страна не пойдет на переговоры с Россией в ущерб своим национальным интересам. Однако о необходимости переговоров говорят всё чаще, в том числе на Западе. И российский ракетный террор – явно об этом же. Как ситуация вокруг "переговорного кейса" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Официальный Киев демонстрирует готовность к переговорам, но лишь при определенных условиях

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Готова ли Украина к переговорам? Да, готова. Но только после освобождения всех наших территорий, включая Крым. До этого высшее политическое руководство не пойдет на переговоры, понимая, что это не воспримет наше общество в целом и ВСУ в частности".

Потому, поясняет эксперт, официальный Киев демонстрирует готовность к переговорам, но лишь при таких условиях. Такая себе игра – на Запад и не только. На самом деле, подчеркивает Николай Мельник, мы сможем начать переговоры лишь тогда, когда внутренние проблемы в самой РФ не позволят ей далее продолжать войну.

"Ракетный террор, на которые сделала ставку Россия, надеясь таким образом принудить нас к переговорам, приведет (уже приводит) лишь к усилению экономического и политического давления на агрессора со стороны цивилизованного мира. И к увеличению военной помощи от него же – Украине. Уже все поняли, что из себя представляет путинская Россия. И с каждым днем ее зарубежным адвокатам, в том числе европейским (Венгрия, Германия) всё сложнее аргументировать необходимость садиться с Путиным за стол переговоров. Для Западного мира, каким бы он отчасти продажным ни был, идея вести переговоры с террористом и маньяком – неприемлема", – отмечает Николай Мельник.

Так что, резюмирует он, в политическом смысле ракетный террор РФ против Украины завершится лишь усилением антипутинской коалиции в мире.

Зеленский четко дал понять – переговоры возможны лишь после выхода войск агрессора с нашей территории

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш обращает внимание, что тему переговоров Россия активизировала после сдачи Херсона. Именно тогда, подчеркивает он, страна-агрессор усиленно стала качать "переговорный кейс" через разных "экспертов", чиновников, политиков из разных стран.

"Об этом заговорили в США, в ЕС, – отмечает эксперт. – Россия через своих посредников начала процесс стимулирования Украины к переговорам. Продвигая меседжи в стиле – "Украина хочет или не хочет мира? И если она не хочет переговоров, значит, не хочет мира". И многие на Западе и не только, увы, повелись на эти вбросы".

При этом, продолжает Денис Богуш, Украине не просто не выгодны, но смертельно опасны переговоры с агрессором.

"Это как, если бы СССР вел переговоры с Гитлером, когда тот захватывал наши территории. К тому же, в данный момент стратегическая инициатива в войне в наших руках. Это понимают руководители развитых стран. Но, возможно, не понимает отдельная часть обществ, которым россияне и их агенты "впаривают" переговорный меседж", – подчеркивает политтехнолог.

Он напоминает, что президент Зеленский четко дал понять – переговоры возможны лишь после выхода войск агрессора с нашей территории. И эту точку зрения поддерживает подавляющее число украинцев.

"Ну, а Запад отчасти понять можно. Те же французский президента Макрон, немецкий канцлер Шольц в начале войны не верили в то, что Украина продержится хоть неделю, а уж так долго – тем более. Но война затянулась. Бюджеты США и Европы страдают из-за этого. Но мы-то страдаем в разы больше! Западу просто следует осознать – чем дольше они тормозят всеобъемлющую военную помощь (включая самолеты, самые современные средства ПВО и ПРО), тем дольше будет война. Соответствующая ломка уже проходит в головах западных политиков, – считает Денис Богуш. – Особенно сейчас, когда тема переговоров фактически нивелирована российскими ракетными ударами по энергосистеме Украины. Террористическими ударами страны-террориста".

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