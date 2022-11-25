Россия требует переговоров и сдачи интересов: Данилов заявил о переломном моменте в войне

Россия настаивает на переговорах с Украиной, и выдвигает условие сдать государственные интересы. Но пришел переломный момент. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопросы представителей " 24 канала ".

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Как сказал чиновник, не обращая внимания на то, что РФ признали страной-спонсором терроризма, позиции институтов остаются безжизненными, как и было.

"Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем", — подчеркнул секретарь СНБО. .

Комментируя ситуацию дальше, Данилов продолжил, что РФ начала военное вторжение. Поэтому глава Кремля Владимир Путин, желая его закончить, должен забирать свой хлам и вернуться на украинскую границу в 1991 году. Тогда можно начать переговоры.

Также секретарь ведомства безопасности заявил, что сейчас не такая ситуация, как в феврале или марте. Она изменилась. Сейчас у Украины огромная помощь, которую оказывают партнеры.

"Мы будем бороться, как за свою свободу, так и свободу Европы. Мы на это обречены – такова у нас судьба", — подчеркнул Данилов.

Чиновник подытожил, что необходимо так решить вопрос, чтобы дети и внуки украинцев не имели военных конфликтов с РФ, здесь "должны поставить точку", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Данилов отреагировал на слова американского генерала о потерях ВСУ в 100 тысяч человек. Алексей Данилов прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о потерях украинской армии в 100 тысяч убитых и раненых. Секретарь СНБО сказал, что данная информация не совсем соответствует действительности.

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