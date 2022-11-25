Генсек НАТО Столтенберг назвал большую ошибку Запада

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Slava Kot
В пятницу Йенс Столтенберг принял участие в пресс-конференции накануне саммита НАТО в Румынии, который запланирован на следующую неделю. Столтенберг рассказал о позиции по поставке системы Patriot для Украины и назвал большую ошибку Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
В ходе выступления генсек НАТО прокомментировал желание Польши передать Украине ПВО Patriot и отказ от решения Германии. Эксперты в Германии отметили, что таким образом НАТО может быть вовлечено в войну в Украине. Столтенберг считает, что это решение Германии и последнее слово в этом вопросе будет за Берлином.
Далее генсек НАТО рассказал, что политика стран Запада была ошибочной.
Также генсек добавляет, что сегодня многие страны платят высокую цену за агрессивные действия Путина, отметил "если Россия победит, мы заплатим гораздо больше".
Столтенберг в своем обращении подчеркнул, что для Украины все более широко открыты двери для вступления в НАТО. После этого генсек заверил, что организация будет поддерживать Украину до конца войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Китай заключили тайное соглашение о войне в Украине. В ходе совместных встреч обе страны решили, что США не поставляет Украине стратегическое оружие, а Китай будет давить на Россию, чтобы та не использовала ядерное оружие.
Также "Комментарии" писали о том, что на Западе заканчивается оружие для отправки в Украину.
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