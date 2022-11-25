logo

BTC/USD

16535.34

ETH/USD

1191.22

LTC/USD

76.40

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генсек НАТО Столтенберг назвал большую ошибку Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО Столтенберг назвал большую ошибку Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в своей поддержке и назвал ошибку Запада

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В пятницу Йенс Столтенберг принял участие в пресс-конференции накануне саммита НАТО в Румынии, который запланирован на следующую неделю. Столтенберг рассказал о позиции по поставке системы Patriot для Украины и назвал большую ошибку Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг назвал большую ошибку Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В ходе выступления генсек НАТО прокомментировал желание Польши передать Украине ПВО Patriot и отказ от решения Германии. Эксперты в Германии отметили, что таким образом НАТО может быть вовлечено в войну в Украине. Столтенберг считает, что это решение Германии и последнее слово в этом вопросе будет за Берлином.

Далее генсек НАТО рассказал, что политика стран Запада была ошибочной.

"Война в Украине заставила всех понять, насколько опасной оказалась зависимость от российского газа", — считает Столтенберг.

Также генсек добавляет, что сегодня многие страны платят высокую цену за агрессивные действия Путина, отметил "если Россия победит, мы заплатим гораздо больше".

Столтенберг в своем обращении подчеркнул, что для Украины все более широко открыты двери для вступления в НАТО. После этого генсек заверил, что организация будет поддерживать Украину до конца войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Китай заключили тайное соглашение о войне в Украине. В ходе совместных встреч обе страны решили, что США не поставляет Украине стратегическое оружие, а Китай будет давить на Россию, чтобы та не использовала ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе заканчивается оружие для отправки в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!