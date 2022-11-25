Генсек НАТО Столтенберг назвал большую ошибку Запада

В пятницу Йенс Столтенберг принял участие в пресс-конференции накануне саммита НАТО в Румынии, который запланирован на следующую неделю. Столтенберг рассказал о позиции по поставке системы Patriot для Украины и назвал большую ошибку Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В ходе выступления генсек НАТО прокомментировал желание Польши передать Украине ПВО Patriot и отказ от решения Германии. Эксперты в Германии отметили, что таким образом НАТО может быть вовлечено в войну в Украине. Столтенберг считает, что это решение Германии и последнее слово в этом вопросе будет за Берлином.

Далее генсек НАТО рассказал, что политика стран Запада была ошибочной.

"Война в Украине заставила всех понять, насколько опасной оказалась зависимость от российского газа", — считает Столтенберг.

Также генсек добавляет, что сегодня многие страны платят высокую цену за агрессивные действия Путина, отметил "если Россия победит, мы заплатим гораздо больше".

Столтенберг в своем обращении подчеркнул, что для Украины все более широко открыты двери для вступления в НАТО. После этого генсек заверил, что организация будет поддерживать Украину до конца войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Китай заключили тайное соглашение о войне в Украине. В ходе совместных встреч обе страны решили, что США не поставляет Украине стратегическое оружие, а Китай будет давить на Россию, чтобы та не использовала ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе заканчивается оружие для отправки в Украину.

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