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Новые штурмы Авдеевки: в США рассказали, приблизилась ли РФ к захвату города

Эксперты ISW считают, что нновые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению россиян и захвату населенного пункта

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей
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Новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению". Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Новые штурмы Авдеевки: в США рассказали, приблизилась ли РФ к захвату города

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, ссылаясь на украинские официальные лица, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.


Специалисты при этом предполагают, что россияне наступают с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих наступательных волн, состоявшихся в октябре.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении 23 и 24 ноября.

Эксперты отмечают: крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Авдеевки Донецкой области российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне массированно атаковали дронами Киев: сколько воздушных целей удалось уничтожить.

Ранее "Комментарии" писали – чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-24-2023
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