Новые штурмы Авдеевки: в США рассказали, приблизилась ли РФ к захвату города

Новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами", и атаки врага "не приведут к быстрому продвижению". Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, ссылаясь на украинские официальные лица, что российские войска начали новую наступательную операцию в направлении Авдеевки.

Специалисты при этом предполагают, что россияне наступают с более слабыми механизированными силами, чем во время предыдущих наступательных волн, состоявшихся в октябре.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили не менее 50 российских атак на Авдеевском направлении 23 и 24 ноября.

Эксперты отмечают: крупные наземные штурмы пехоты, вероятно, будут представлять значительную угрозу украинским войскам, обороняющимся на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению россиян в этом регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в районе Авдеевки Донецкой области российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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