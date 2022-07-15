Новые детали удара по Виннице: сколько тел детей и взрослых еще не идентифицировали

В Виннице после ракетного удара еще не идентифицировали тела двух погибших детей и 11 взрослых, родственники разыскивают 18 граждан. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Также эту информацию подтверждает Винницкий горсовет.

Удар по Виннице. Фото: ГСЧС

Сергей Борзов отметил, что сегодня в Виннице день траура после трагедии, которая произошла вчера. После ракетного удара страны-агрессора погибли 23 человека, из них трое детей. До сих пор тела двух детей не идентифицированы. То же самое касается 11 взрослых.

До сих пор в больницах – 73 пострадавших. Медики делают все возможное, чтобы люди поправились. При этом 18 людей в розыске, они числятся пропавшими без вести.

Отметим, страшная трагедия в Виннице произошла вчера, 14 июля, когда российские войска ударили ракетами по Винницкой области. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Но одна из ракет попала в самый центр Винницы.

Больше всего пострадало больше всего пострадало помещение диагностической клиники. При том, что сама ракета попала лишь во двор медучреждения, волна от удара была настолько сильной, что по предварительной информации, все кто был внутри клиники, погибли. На десятки метров отбросило автомобили, которые стояли на парковке возле клиники, люди в авто сгорели живьем.

Примечательно, что сразу же после ракетного удара по Виннице оживились главные кремлевские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Они в один голос начали утверждать, что россияне попали по военному, а не по гражданскому объекту в Виннице.

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