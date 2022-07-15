Луганщина в огне – оккупанты снова рассказывают о горении «селитры»

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области была слышна серия отчётливых взрывов, которые обычно возникают после детонации вражеские боеприпасов. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. О неожиданных "фейерверках" рано 15 июля сообщили и жители оккупированного Луганска.
Взрыв на складе с боеприпасами. Фото: из открытых источников
Вот только у оккупантов официальная версия пожаров и взрывов не меняется. Они снова называют основную версию пожаров – горение селитры, как это уже было после ударов ВСУ по складам с боеприпасами в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что начались бои с российскими оккупантами на окраинах Луганской области.
Несколько дней назад ВСУ уже наносили удар по российским складам в Кадиевке Луганской области. На снимке был виден дым над штабом российских военных. При этом отмечается, что вспыхнула и стоянка техники оккупантов вокруг штаба.
К этому также взрывы были сразу в нескольких временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Горели склады боеприпасов и шахта в Донецке — жители сообщали детонацию припасов и "фейерверки".
Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ полностью уничтожили три склада боеприпасов и базу оккупантов на юге. После попадания ракеты в санаторий, где расположились орки, все здание охватил огонь, который потушить россияне так и не смогли.
Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город.
Ранее "Комментарии" сообщали – стало известно, зачем России была нужна так называемая "оперативная пауза" и решение Путина дать войскам, которые воевали в Луганской области отпуск: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт и начать массированное наступление. Сейчас идет активная подготовка к этому.
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